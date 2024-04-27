İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile derbi performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile derbi performansı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş maçıyla birlikte 10. derbisine çıktı ve son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi. Kartal, Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, Galatasaray'a karşı ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

27.04.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş maçıyla birlikte Fenerbahçe'nin başında 10. derbisine çıkan Teknik Direktör İsmail Kartal, son 8 derbi mücadelesini kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü İsmail Kartal da bu sezon 3. kez derbiye çıktı. Kartal'ın öğrencileri, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan müsabakadan 3-1 galip ayrılırken, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a rakip oldu. İsmail Kartal, Beşiktaş'la oynanan 5 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 1 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe yönetiminde Galatasaray'a karşı da 5 maçta takımının başında olan Kartal, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İsmail Kartal, takımının başında çıktığı son 8 derbide ise mağlubiyet yaşamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile derbi performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:24:55. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile derbi performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement