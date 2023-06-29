İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması - Son Dakika
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İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması

29.06.2023 10:32

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, göreve başlamasının ardından ilk talebi olarak Miha Zajc ile sözleşme uzatılmasını istedi. Yönetim, futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı. Kartal, sürecin uzamasını istemediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin başında 3. dönemini yaşayacak olan İsmail Kartal, kadro planlamasını yapmaya başladı. Resmi imzayı atan hocanın ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması oldu.

MENAJERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Gazeteci Elis Buse Araç'ın haberine göre; İsmail Kartal'ın Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği Miha Zajc ile sözleşme yenilenmesi oldu. Deneyimli hocanın bu talebi sonrası yönetim, futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

İSMAİL KARTAL SÜRECİN UZAMASINI İSTEMEDİ

Araç haberinin devamında, "Fenerbahçe Yönetimi, Miha Zajc için son teklifini sezon sonu yaptı ve beklemeye geçti. Miha Zajc, kararını izin sonrası vereceğini ifade etti. Ancak, İsmail Kartal sürecin daha fazla uzamasını istemedi ve acil olarak yeni mukavele yapılmasını istedi." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın yönetimden ilk talebi Zajc ile sözleşme uzatılması - Son Dakika
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