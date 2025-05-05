İsmail Kartal\'ın Persepolis\'i Süper Lig\'in yıldız isimleriye anlaştı

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran İran Premier Lig ekibi Persepolis, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.

4 TRANSFER SEZON BİTMEDEN TAMAMLANDI

İran basınından Tasnim'in haberine göre; Persepolis, sezon sona ermeden hem yerli hem yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirerek 4 transferi şimdiden başarıyla sonuçlandırdı.

HADERGJONAJ İLE ANLAŞILDI

Persepolis yönetimi, İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda Corendon Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı. Hadergjonaj'ın sezonun bitimiyle birlikte Persepolis'e imza atacağı belirtildi

BİR DİĞER SÜRPRİZ BIFOUMA

Persepolis'in Hadergjonaj'ın ardından İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile de prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı. Deneyimli golcü Bifouma daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor formalarını da giyerek performansıyla dikkat çekti.

İRANLI OYUNCULARLA DA ANLAŞMA TAMAM

Son olarak Persepolis'in Aluminium Arak forması giyen Mohammad Amin Kazemian'ın transferini resmen tamamladığı Shams Azar'ın 21 yaşındaki genç santrforu Mojtaba Fakhrian ile de anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.