İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran İran Premier Lig ekibi Persepolis, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.
İran basınından Tasnim'in haberine göre; Persepolis, sezon sona ermeden hem yerli hem yabancı birçok oyuncuyla görüşmeler gerçekleştirerek 4 transferi şimdiden başarıyla sonuçlandırdı.
Persepolis yönetimi, İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda Corendon Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj ile anlaşmaya vardı. Hadergjonaj'ın sezonun bitimiyle birlikte Persepolis'e imza atacağı belirtildi
Persepolis'in Hadergjonaj'ın ardından İran'ın Esteghlal Khuzestan takımında forma giyen Kongolu hücum oyuncusu Thievy Bifouma ile de prensipte anlaşma sağladığı aktarıldı. Deneyimli golcü Bifouma daha önce ülkemizde Osmanlıspor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor formalarını da giyerek performansıyla dikkat çekti.
Son olarak Persepolis'in Aluminium Arak forması giyen Mohammad Amin Kazemian'ın transferini resmen tamamladığı Shams Azar'ın 21 yaşındaki genç santrforu Mojtaba Fakhrian ile de anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Spor › İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı - Son Dakika
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