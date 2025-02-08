İsmail Kartal'ın Takımı Persepolis, Gol Gohar'ı 1-0 Geçti - Son Dakika
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Spor

İsmail Kartal'ın Takımı Persepolis, Gol Gohar'ı 1-0 Geçti

İran Körfez Pro Ligi'nde İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, Gol Gohar'ı 73. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle 1-0 mağlup ederek 3. sıraya yükseldi.

08.02.2025 18:48
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İRAN Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, sahasında ağırladığı Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun attı.

İran Körfez Pro Ligi'nin 19'uncu haftasında teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Persepolis ile Gol Gohar karşı karşıya geldi. Shahr-e Qods Stadyumu'nda oynanan mücadele teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Persepolis'e galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Serdar Dursun kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 37 yapan Persepolis, 3'üncü sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekip Gol Gohar ise 28 puan ile 5'inci sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İsmail Kartal'ın Takımı Persepolis, Gol Gohar'ı 1-0 Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Kartal'ın Takımı Persepolis, Gol Gohar'ı 1-0 Geçti - Son Dakika
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