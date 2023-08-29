Fenerbahçe defterini kapattı! Crespo yok pahasına gidiyor

İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Miguel Crespo, İtalya'nın yolunu tutuyor. Taraftarın kalbinde ayrı bir yeri olan Portekizli futbolcu için Genoa'nın devrede olduğu ve transferi 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirecekleri iddia edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZAYI ATACAK

İtalyan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa, 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Crespo, kısa süre içerisinde İtalyan ekibine resmen imza atacak.

FENERBAHÇE İLE 65 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla 65 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.