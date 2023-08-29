Fenerbahçe defterini kapattı! Crespo yok pahasına gidiyor - Son Dakika

Fenerbahçe defterini kapattı! Crespo yok pahasına gidiyor

Son Güncelleme: 29.08.2023 09:01

Fenerbahçe'de geçen sezon performansıyla dikkat çeken Miguel Crespo, 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Genoa'ya imza atıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri bu sene 10 milyon euroya kadar çıkmıştı.

İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Miguel Crespo, İtalya'nın yolunu tutuyor. Taraftarın kalbinde ayrı bir yeri olan Portekizli futbolcu için Genoa'nın devrede olduğu ve transferi 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirecekleri iddia edildi.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZAYI ATACAK

İtalyan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa, 3.5 milyon euro ve bonuslar karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Crespo, kısa süre içerisinde İtalyan ekibine resmen imza atacak.

FENERBAHÇE İLE 65 MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla 65 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Miguel Crespo, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe defterini kapattı! Crespo yok pahasına gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe defterini kapattı! Crespo yok pahasına gidiyor - Son Dakika
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