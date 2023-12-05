Sivasspor'u 4'leyen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal tarihe geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4 golle geçerken teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin başında en yüksek puan ortalamasını tutturan hoca oldu.

152 PUAN TOPLADI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak 10'dan fazla maça çıkan Türk hocalar arasında en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu. Sarı-lacivertlilerin başında 66 maçta 152 puana ulaşan Kartal, 2.3'lük puan ortalaması tutturdu.

SZYAMANSKI KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de Szymanski, Sivasspor'a attığı gol ile bu sezon 10. kez fileleri havalandırdı. Kariyerinin en yüksek sayısını şimdiden tekrarlayan Polonyalı, Feyenoord ile şampiyon olduğu sezonu 10 golle tamamlamıştı.