İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş Maçı Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş Maçı Açıklamaları

İsmail Köybaşı\'nın Beşiktaş Maçı Açıklamaları

Göztepe'nin sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş'a attığı golü kariyerinin en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdi.

19.04.2025 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş'a denk geldi. Beşiktaş'a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim" diye konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlandı. Göztepe'nin golünü atan İsmail Köybaşı, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını ikinci yarı ise kendilerinin oyuna hakim olduğunu aktaran Köybaşı, "Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, hatta üçüncü golü de atabilirdik ama rakip buna müsaade etmedi. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Her iki taraf da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İzleyenlere keyifli bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Süper Lig'e çıktığımız bu sezonda hedeflerimizden biri, iyi ki Göztepe'nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardığımızı düşünüyorum. Stadın ambiyansı, ortam ve oyunun her anına olan ilgi bunu gösteriyor. Taraftarımız bize ve Türkiye'ye bunu gösteriyor" dedi.

"Belki de kariyerimin en güzel golünü attım"

Golü hakkında konuşan Köybaşı "Kariyerimin en güzel gollerinden, belki de en güzellerinden birini attım. Beşiktaş'a denk geldi. Beşiktaş'a attığım ilk gol değil. Her attığım golden sonra da saygımı gösterdim. Ekmeğini yediğim, hele ki beni çocukluktan alıp bir yerlere getiren bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu çok iyi bilir. Sosyal medyada yankı bulmuş. Saygım sonsuzdur" diye konuştu.

"Emin adımlarla ilerliyoruz"

Göztepe'nin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir camia olduğunu dile getiren Köybaşı, "Biz bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Elbette şanssızlıklar da oldu. Bu dalgalanmalara şanssızlıkları da eklemek gerekiyor. Ama bu zaten bir yol. Bu yolda böyle şeyler yaşanacak. Aslında bu yaşananlar tüm camiayı birbirine daha çok bağlamalı, güçlendirmeli ve ders çıkarılmalı. Belki bu sene, belki önümüzdeki senelerde olabilir. Bu benim burada üçüncü senem. İlk sene çıkamadık ama ikinci senede dolu dolu çıktık. Bunları es geçmemek, kıymet bilmek gerekiyor. Her anın keyfini çıkarmak gerekiyor. Biz Göztepe'yiz, büyük bir camiayız. Değerlerine önem veren, kültürüne sahip çıkan, efsanelerini her zaman saygıyla anan; her branşta bir araya gelmiş özel bir kulübüz. Böyle dalgalanmalar elbette olacak ama biz güçlüyüz" şeklinde konuştu.

Kariyerinin gidişatı hakkında konuşan Köybaşı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fiziksel ve mental olarak kendimi iyi hissediyorum. Ama karar mercii biz değiliz. Uzun vadeli hedeflerimden biri futbola hizmet etmek. Ancak şu an için kısa vadede anın keyfini çıkarmak ve tamamen önümüzdeki maça konsantre olmak istiyorum." - İZMİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Köybaşı, Beşiktaş, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş Maçı Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:24:49. #7.13#
SON DAKİKA: İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş Maçı Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement