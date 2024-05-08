İsmail Köybaşı: Türkiye'nin sempatisini kazandık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmail Köybaşı: Türkiye'nin sempatisini kazandık

Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı, Süper Lig'e yükselmelerinin yanı sıra aynı zamanda da Türkiye'nin sempatisini kazandıklarını söyledi. Köybaşı, Göztepe'nin hak ettiği yere döndüğünü ve yeni hayallerin başlangıcının olduğunu belirtti. Diğer oyuncular da Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini ve başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti.

08.05.2024 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsmail Köybaşı: "Türkiye'nin sempatisini kazandık"

İZMİR - Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı, Süper Lig'e yükselmelerinin yanı sıra aynı zamanda da Türkiye'nin sempatisini kazandıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'de oyunculardan İsmail Köybaşı, Taha Altıkardeş, Ahmet Ildız ve Kenneth Obinna Mamah, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İsmail Köybaşı, geçen sezonu başarısızlıkla tamamlamalarının ardından sezon başında Süper Lig'e yükselmeyi başaracaklarına takım olarak inandıklarını dile getirdi. Süper Lig'e çıkmalarının anlık olmadığını ve uzun metrajlı bir başarı olduğunu ifade eden Köybaşı, "Hiçbir şey kolay değildi. İnanın buna ama böyle daha anlamlı ve daha güzel, her şeyiyle her bir paydaşıyla mükemmel bir organizasyonun futbolcularıyız" dedi.

İsmail Köybaşı: "Göztepe hak ettiği yere döndü"

Sadece Süper Lig'e yükselmediklerini aynı zamanda tüm Türkiye'nin sempatisini de kazandıklarını vurgulayan İsmail Köybaşı, "Buraya gelmeden önce buranın büyüklüğünü biliyordum ama buraya geldikten sonra bunu iliklerime kadar hissettim. Bunu geçen gün de söyledim, hala söylüyorum, hep söyleyeceğim. Çünkü çok değerli, tarihiyle her bir branşıyla bütünleşmiş, kültürüne önem veren ve bunu kaybetmemek için elinden geleni veren bir yapı var, bu çok değerli. Bu yapının bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Göztepe hak ettiği yere döndü. Bunlar yeni hayallerin başlangıcı diye düşünüyorum, çok daha iyi şeyler yapacağına eminim" diye konuştu.

Taha Altıkardeş: "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

Sezona Süper Lig hedefiyle başladıklarını ve çok çalıştıklarını söyleyen Taha Altıkardeş ise, "Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu ve çok gururluyuz. Taraftarlarımızla birlikte bu anı yaşadık. Hepimiz için çok gurur verici bir an oldu. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

Ahmed Ildız: "Bu takımın yeri Süper Lig"

Göztepe'ye şampiyonluk için geldiğini ve bunun için de kadro kurulduğunu dile getiren Ahmed Ildız da, "Biz de buna inandık, taraftarlarımız da bize buna inandırdı. Onlardan da Allah razı olsun, hiçbir maçta biz yalnız yalnız bırakmadılar, her zaman desteklerini yanımızda hissettik, nitekim şampiyon olduk. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. Sonuçta 3 hafta öncesinde şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu takım zaten taraftarıyla, camiasıyla, şehriyle beraber Süper Lig'de olmayı her türlü hak ediyor. İnşallah seneye de Süper Lig'de başarılı olup, tekrar ligde kalarak devamını sürdürmeyi diliyoruz" şeklinde konuştu.

Mamah: "Süper Lig'de başarılı olacağımıza inanıyorum"

Göztepe'nin Süper Lig'de olmayı hak ettiğini ve orada başarılı olacaklarını dile getiren Kenneth Obinna Mamah, "Süper Lig'deyiz ve bizi bu sene boyunca muhteşem destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii biz Süper Lig'e sadece çıkmak için çıkmadık. Orada da çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım çok başarılı olur ve Şampiyonlar Ligi'ne de ileride katılırız" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Köybaşı: Türkiye'nin sempatisini kazandık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:31:09. #1.13#
SON DAKİKA: İsmail Köybaşı: Türkiye'nin sempatisini kazandık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement