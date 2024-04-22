İsmail Uyanık, TFF başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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İsmail Uyanık, TFF başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı

İsmail Uyanık, TFF başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı

Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.

22.04.2024 14:39
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SAMSUN (İHA) – Uzun yıllar Samsunspor'da başkanlık yapan İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Samsunspor Kulübü eski Başkanı İsmail Uyanık, bugün bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kendisine yöneltilen istek ve ısrarlara daha fazla kayıtsız kalamadığını ifade eden Uyanık, bundan sonraki süreci TFF başkanlığına aday adayı olarak değerlendireceğini ifade etti. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini belirterek, bu süreçte Şenez Erzik, Celal Doğan, Tanıl Bora, Ersun Yenal, Mehmet Sepil, Osman Kolsuz, Abdullah Kiğılı, Mahmut Özgener, Metin Tekin, Faruk Özhak, Tuhrul Akşar, Tolga Aytöre, Hilmi Keskin ve Alp Yalman gibi futbol adamlarının birçoğu ile görüştüğünü, görüşmedikleri ile de yakın zamanda istişare yapacağını açıkladı.

"Türk futbolunun başarılı olması için aday adayı oldum"

Türk futbolunda yaşanan sorunları gidermek adına aday adayı olduğuna değinen İsmail Uyanık, "Bu zamana kadar hiç ilgilenmediğim futbol üst yönetimi ile ilgili Samsunlu gençlerin, futbolseverlerin, teşvik ve ısrarı sonrası futbolla helalleşmek, ömrümü vakfettiğim futbol yöneticisi olmanın getirdiği futbola yönelik saygım gereği bana yapılan bu teklifi ve ısrara daha fazla duyarsız kalamamaya karar verdim. Bugün itibarıyla TFF'nin yapacağı önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday adaylığımı açıklıyorum. Neden aday adaylığı? Aday olmak için 140 ya da 60 adet imza toplanması gerekiyor. Bu sayı dönemine göre değişiyor. Bizim TFF başkanlığına aday olmamız bir tek ben olarak değil; Şenez Erzik'lerin, Celal Doğan'ların, Tanıl Bora'ların, Ersun Yenal'ların, Mehmet Sepil'lerin, Osman Kolsuz'ların, Abdullah Kiğılı'ların, aday olmazsa Mahmut Özgener, Metin Tekin, Faruk Özhak, Tuhrul Akşar, Tolga Aytöre, Hilmi Keskin, Alp Yalman gibi isimlerle ama kurullarda ama yönetimde ama istişare kurulunda geçmişte futbol performansını test ettiğim ve futbol bilgisi ile duruşuna çok inandığım bu duayenlerle birlikte yürümek niyeti ile temiz futbol, futbol takımlarının başarılı olması, borçlardan, teknik iflastan kurtulmasını, milli takımın tekrar başarılı olmasını, takımlarımızın Avrupa şampiyonu olabilmesi gerektiğine inanlarla birlikte bunları yapacağıma inandığım için aday adayı olmaya karar verdim. İmza toplamayız, toplayamayız bunda sıkıntı yok. Onlar son işler. Bu bir süreç. Bu süreçte futbol adına doğruları, bildiklerimi tartışmak, kamuoyuna bu mesajları daha rahat verebilmek adına bu bir fırsat. Temiz, tarafsız ve özerk futbol yönetiminde istikrarlı düşüşü, istikrarlı çıkışa dönüştürmek adına neler yapılması gerektiğini ifade edebileceğim bir fırsat olarak görüyorum" dedi.

"Yabancı hakem ile bu işler olmaz"

Yabancı hakem konusundaki görüşlerini de dile getiren Uyanık, "Hakem konusundaki sıkıntıların temeli özerk olamamaktır. Müdahale altında kalmak, kendi başına karar verememekten kaynaklı. Ne bizim hakemimiz kalitesiz ne bizim federasyon yöneticilerimizin büyük bölümü kalitesiz. Bir teklif de ben yapayım. O zaman federasyon başkanını da yurt dışından getirelim. Almanya'dan diyelim ki bizim federasyonumuza yönetici verin. 'Federasyon başkanını verin, Türk futbolunu kurtarın' diyelim. Biz sizin mandanız olalım mı, diyelim. O zaman neden suçlu hakemler. Yöneticiler de en az o kadar suçlu. Yabancı ile olmaz bu iş, bu ülkenin kaynaklarını doğru kullanmak adına. Bir de gırtlağımıza kadar borç içindeyiz. Hangi para ile devamlı döviz vererek yurt dışından bu lüksü yaşıyoruz? Biz Suudi Arabistan mıyız? Geçici olarak eğitim alınabilir, danışman alınabilir, destekler ile hakem kalitesi arttırılabilir. Dışarıdan hakem getirmek fuzuli konular. Adaletli, müdahalesiz iş yapan bir yönetim göreve geldiğinde kamuoyunun hakemine, yönetimine güven duygusu tekrar geri geldiği zaman bu olaylar bitecek. Hakem hata yapar ama hakemin kasıtlı hata yaptığına inanan insanlar, bu altından kalkılabilir bir konu değil. Kötü maç yöneten hakem ceza almayınca, talimatla kötülük yapıyorsa devamında mağdur olan kişi yumruk atmaya kalkıyor. Kimisi takımı sahadan çekmeye kalkıyor. Adaletli bir davranış görmediğinde kendi adaletini tesis etmeye çalışıyor. Yani TFF'yi bu kifayette görmüyor" diye konuştu.

"Futbolu yeni bırakmış eski futbolcular hakem yapılmalı"

İsmail Uyanık, futbolu yeni bırakmış, fiziksel ve bilgi olarak yeterli eski futbolcuların hakemlik camiasına kazandırılması gerektiğini aktararak, "Hakemlikle alakalı görüşüm, eski futbolcuların hakemliğe teşvik edilmesini ve hakemlik hiyerarşisinde hızla yükselmeleri için, 2 senede önemli maçları yönetebilecek seviyeye getirilmesi düşüncesindeyim. Eski futbolcuların, futbolu yeni bırakan sporcuların hakemliğe kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun artıları ve eksileri masaya yatırıldığında gözden geçirilir. Bu projeyi çok önemsiyorum. Fatih Terim ile TFF Futbol Direktörü olduğu zaman yaptığım konuşmada bu düşüncemi iletmiştim. Ufuk Özerten'e de teklif etmiştim. Bu projeyi de uygulanabilir olarak düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Uyanık, TFF başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı - Son Dakika

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