İsmail Yüksek: "Avusturya maçını hırsla bekliyoruz" - Son Dakika
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İsmail Yüksek: "Avusturya maçını hırsla bekliyoruz"

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, son 16 turuna yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve Avusturya maçına hazırlanmaya başlayacaklarını söyledi. Yüksek, Avusturya ile oynadıkları son maçta aldıkları mağlubiyetin boğazlarında kaldığını ve maçı hırsla beklediklerini belirtti. Ayrıca, eski milli oyuncuların eleştirilerinin kendilerini üzdüğünü ve hırslandırdığını ifade etti.

27.06.2024 05:38
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- İsmail Yüksek: "Avusturya maçını hırsla bekliyoruz"

HAMBURG - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, bu gece son 16 turuna yükselmenin mutluluğunu yaşayacaklarını, yarından itibaren ise Avusturya maçına hazırlanmaya başlayacaklarını söyledi. İsmail, "Avusturya ile oynadığımız son maçta üzücü bir mağlubiyet almıştık. Açıkça konuşmak gerekirse boğazımızda kaldı. Maçı hırsla bekliyoruz" dedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg Volkspark Stadyumu'nda karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabakanın ardından ay-yıldızlı futbolcu İsmail Yüksek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gurur duyuyorum bu takımla"

Gruptan çıktıkları için mutlu olduğunu belirten İsmail, şampiyonadaki ilk hedeflerini başardıklarını söyledi. Ay-yıldızlı futbolcu, "2008'den sonra bu bize nasip oldu. Çok mutluyuz. Zaten bu jenerasyona da bu yakışırdı. Çok şükür ki kaliteli futbolculara sahibiz. Çok gurur duyuyorum bu takımla. Burada olduğum için kendimle de gurur duyuyorum. Bugün gruptan çıktık. Son 16 turunda Avusturya'yı da eleyip çeyrek finale kalacağız. Bugün bu mutluluğumuzu yaşayacağız. Yarından itibaren Avusturya maçını düşünmemiz lazım. Çünkü Avusturya ile oynadığımız son maçta üzücü bir mağlubiyet almıştık. Açıkça konuşmak gerekirse boğazımızda kaldı. Maçı hırsla bekliyoruz. O maça çok iyi hazırlanıp, Avusturya'ya karşı iyi bir mücadele vermek istiyoruz. Bugün saha içerisinde oyunu kaybettiğimiz zamanlar oldu. Rehavete kapıldık herhalde. 1-0'dan sonra 10 kişi kalan bir takıma karşı geri çekilmemiz bize yakışmadı aslında. Bunu da ben biraz tecrübesizliğe veriyorum. Çünkü ben de dahil takımda birçok kişi ilk defa bu turnuvayı yaşıyor. O yüzden de biraz tecrübesizlikten dolayı oldu. Zaman zaman konsantrasyon kayıpları yaşadık. Bu da bize biraz kötü geldi. Kötü de bir gol yedik. Ardından iyi bir savunma yapmamız gerekiyordu. Gerçekten de iyi bir savunma yaptık. Son dakikada galibiyeti getiren golü attık. Çok da mutluyuz" diye konuştu.

"Bu formayla büyük başarı yakalayanlar bizi eleştiriyor"

İsmail Yüksek, özellikle eski milli oyuncuların eleştirilerinin kendilerini hem üzdüğünü hem de hırslandırdığını aktararak, "Biz dışarıyla irtibatımızı gerçekten kestik. Açık konuşmak gerekirse önümüze geliyor bu paylaşımlar, üzüyor. En çok üzen de geçmişte bu formayı giyenler bizleri eleştirmesi çok ağır oluyor. Bu formanın değerini bilmeleri lazım aslında. Bu formayla büyük başarı yakalayanlar bizi eleştiriyor. En çok üzen o oluyor aslında. Ama bizi hırslandırmadı desem yalan olur. Maçtan önce aramızda bir konuşma yaptık. Söylenilir mi bilmiyorum ama bize inanmayanlara karşı sahaya çıkıp bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyordu. Yani turu geçmemiz gerekiyordu. Gerçekten başardığımız için çok mutluyum. Gerçekten birlik olmamız gerekiyor. Ülkemizde birlik olunca önümüzde kimse duramıyor. Bunu sizler de bizler de biliyoruz. Bugün sahadaki atmosfer çok farklıydı. Umarım ülkedeki atmosferde böyle olur. Artık bu eleştirilerden ziyade destek olunması çok mutlu olur bizler için. Çok da iyi şeyler katar" ifadelerini kullandı.

"Zaman zaman ağrılarım oldu"

Maç içerisinde zaman zaman ağrılarının olduğundan bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Açık konuşmak gerekirse maça iyi başladım. Zaman zaman ağrılarım oldu. Bunu yayıncı kuruluşa da söyledim. Ağrılarım oldu ama bu formadan dolayı o ağrıları tolere edebilirim. Saha içinde o heyecandan sonra ağrıları hissetmiyorum açık konuşmak gerekirse. Ama 65 dakika dayanabildim. Yerime giren ağabeyler de sağ olsunlar gerçekten müthiş performans gösterdiler. Bugün sadece ben değil herkes müthiş performans gösterdi. Zaten maçı hak ettiğimiz sonuçtan da belli oldu" cümlelerine yer verdi.

"Yarından sonra Avusturya maçını düşünmemiz gerekiyor"

Son 16 turunda Avusturya eşleşmesinin hazırlık maçında alınan 6-1'lik yenilgiden dolayı takımı hırslandırdığına dikkat çeken Yüksek, "Başta söylemiştim Avusturya çıkınca daha da bir hırslandık. Aramızda konuştuk. Avusturya'ya karşı üzücü bir mağlubiyet almıştık hazırlık maçında. Bize ve armamıza yakışmayan bir mücadeleydi. O yüzden hırslandırdı bizi. Bugün bir mutluluğumuzu yaşayacağız. Çünkü bu jenerasyon 2008'den sonra bunu başaran ilk jenerasyon. Bize nasip oldu. Bunun mutluluğunu yaşamamız gerekiyor bugün. Ama yarından sonra Avusturya maçını düşünmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Hakan Çalhanoğlu bu takımda en çok haksız eleştiri alan futbolcuların başında geliyor"

İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gole en çok kendisinin sevindiğini de dile getirerek, "Hakan ağabey gerçekten bu takımda en çok haksız eleştiri alan futbolcuların başında geliyor. Hafta içi basın toplantısından sonra değerli basın mensuplarına şunu demiştim. 'Hakan ağabeyi sahada beraber oynamadıktan sonra onun değerini anlayamazsınız. Hakan ağabey yönünden çok mutluyum. Hak ettiği o golü attı ya en çok mutlu olanlardan biri de bendim. Onun sevincini daha fazla yaşadım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek: 'Avusturya maçını hırsla bekliyoruz' - Son Dakika

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