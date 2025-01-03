Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.
Son Dakika › Spor › İsmail Yüksek'in Sağ Arka Adalesinde Kısmi Yırtık - Son Dakika
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