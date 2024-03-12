İsmail Yüksek, İznik Belediyesi\'nin düzenlediği etkinliğe konuk oldu

Spor

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' etkinliğine konuk oldu.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Bursa'da gençlerle buluştu. Buluşmada gençlerin heyecan ve coşkusu hiç dinmedi. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, buradaki buluşmada gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili gençlere bilgi vererek yeni müjdeleri de sıraladı. Başkan Usta açıklamasında, "Değerli kardeşimiz İsmail Yüksek'i memleketinde gençlerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların da mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunuyor. Konuk futbolcu olunca bu akşam konumuz da spor tabii ki. İlçemiz tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımının bitmesine sayılı günler kaldı. Yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve iki adet tenis kortundan oluşan kompleksi gençlerimize kazandırıyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ise konuşmasında, "Öncelikle değerli başkanımıza böyle bir etkinlikte bizlere memleketimin gençleriyle buluşma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. İznik'in sokaklarında top oynamış, bu sokaklarda sizlerin arsında ter dökerek bu günlere geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Bugün de siz değerli gençlerimizin geleceğine bir nebze de olsa katkı sağlayacaksak ne mutlu bizlere. Her zaman İznik'in ve İznikli gençlerimizin destekçisi olacağıma buradan söz veriyorum" diye konuştu.

Bir çocuğun, 'Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?' sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" dedi.

"Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United"

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United" ifadelerini kullandı.

" Arda Güler, çok özel bir futbolcu"

Real Madrid forması giyen eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu. - BURSA