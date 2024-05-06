İsmail Yüksek, İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izledi - Son Dakika
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İsmail Yüksek, İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izledi

İsmail Yüksek, İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izledi

Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, sakat olduğu için memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde oynanan İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izlemeye geldi. İznik'lilerin yanında olan Yüksek, hayranları tarafından fotoğraf çektirildi.

06.05.2024 10:26
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Fenerbahçe ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde İznikspor- İnegöl Alanyurt maçını sakat olduğu için koltuk değnekleriyle izlemeye geldi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın başarılı futbolcusu İsmail Yüksek sakatlığı dolayısıyla memleketi İznik'teydi. Milli futbolcu oynanan İznikspor-İnegöl Alanyurt maçına değneklerle katılıp, İznik'lilerin yanında oldu. Hayranları milli futbolcuyu görünce bol bol fotoğraf çektirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsmail Yüksek, İznikspor-İnegöl Alanyurt maçını değnekleriyle izledi - Son Dakika

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