İsmet Taşdemir'e Veda Yemeği - Son Dakika
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Spor

İsmet Taşdemir'e Veda Yemeği

İsmet Taşdemir\'e Veda Yemeği

Sipay Bodrum FK, teknik direktör İsmet Taşdemir için veda yemeği düzenledi. Başarılar dile getirildi.

02.11.2024 13:47
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Sipay Bodrum FK'de kulüple karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir için veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen yemeğe kulüp başkanı Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, Kulüp Üst Yöneticisi (CEO) Servet Çavuşoğlu, Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül ile İsmet Taşdemir ve eşi Duygu Taşdemir katıldı.

Kulüp başkanı Fikret Öztürk, yaptığı açıklamada, İsmet Taşdemir ile güzel işler başardıklarını, Taşdemir'i çok sevdiklerini söyledi.

"Bize rüyamızda görsek inanmadığımız şampiyonluklar yaşattı." diyen Öztürk, "Kendisine hayat boyu mutluluklar diliyoruz. Her zaman beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir de kulüple güzel bir gönül birliktelikleri olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Çok zorlu yolları hep beraber geçtik. Çok güzel hatıralarla çok güzel izler bıraktık. Birlikteliğimiz başarıyı getirdi. Her güzel şeyin sonu oluyor. Bizler profesyonel insanlarız. Herkesin yolu farklılaşacak belki ama kalpler hep bir arada kalacak. Başkanım her zaman benim çok sevdiğim bir ağabeyim. Çok güzel şeyler yaşadık. Pazartesi taraftarlarımızla da vedalaşacağım. Ben artık burada yaşıyorum, Bodrumlu birisi oldum. Bodrum FK'ye başarılar diliyorum. Taraftarlarımız takımı daha çok desteklesinler ve sahip çıksınlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsmet Taşdemir'e Veda Yemeği - Son Dakika

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