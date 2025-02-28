İsmet Taşdemir: İstanbulspor Zorlu Bir Rakip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İsmet Taşdemir: İstanbulspor Zorlu Bir Rakip

Kocaelispor'un teknik direktörü Taşdemir, İstanbulspor maçı için hazırlıkların yoğun geçtiğini belirtti.

28.02.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsmet Taşdemir: "Bu haftaki rakibimiz, ligin önemli ekiplerinden bir tanesi"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Bu hafta oynayacağımız rakibimizde ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Son hafta da önemli bir galibiyet aldılar. Önemli bir rakibe karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Yoğun şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Taşdemir, "Göreve başladığımızdan beri hemen hemen her hafta sonu, her hafta içi maç yapar olduk. Sadece 2 hafta yapmadık. 3 kupa maçı oynadık, lig maçı oynadık, bu hafta bir maç daha oynayacağız. Çok yoğun geçiyor. Bizim için şu an itibarıyla iyi geçiyor. 2. ile 9 puanlık farkımız var. Kalan 12 maç var. Ligin zorluğu her hafta daha çok artıyor. Bu hafta oynayacağımız rakibimizde ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Son hafta da önemli bir galibiyet aldılar. Önemli bir rakibe karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu zamana kadarki gösterdikleri performans çok değerli"

Oyuncuların her maça aynı özen ve ciddiyetle hazırlandığını söyleyen Taşdemir, "Hepimiz insanız. An geliyor, hiç ummadığımız şekilde kötü de oynayabiliyoruz, böyle oyuncularımız olabiliyor ama bu zamana kadar ki gösterdikleri performans bence çok önemli ve değerli. Bunu da sürdürebileceklerini düşünüyorum. Zor bir rakibe karşı daha önce de yaptık, inşallah bu maçta da yapacağız" diye konuştu.

"Ryan Mendes'in sakatlığı ciddi"

İsmet Taşdemir, takımda sakatlık yaşayan oyuncularla ilgili de bilgi vererek, "Rigoberto Rivas'ın ufak bir omuz problemi var, büyük olmamasını umut ediyorum. Ryan Mendes'in sakatlığı ciddi. Caner aramıza döndü. Bugün itibariyle antrenmanlara başlayacak. Şuan itibariyle sakatımız yok. İnşallah da olmaz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan, yeşil-siyahlı takım, 3 Mart Pazartesi günü İstanbulspor ile oynayacağın maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir gözetimindeki antrenmanda, futbolcular kuvvet ve kondisyon çalıştı.

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, İstanbulspor, Antrenman, Kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: İstanbulspor Zorlu Bir Rakip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
22:20 Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi’nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu
22:03 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının ardından beni aradı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
09:07 Okan Buruk’un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
08:59 Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu Sete koltuk değnekleriyle döndü Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu! Sete koltuk değnekleriyle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 22:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: İsmet Taşdemir: İstanbulspor Zorlu Bir Rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.