İsmet Taşdemir: "İstediğimiz oyunu oynayamadık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3-0 mağlup bitirdikleri Galatasaray maçının ardından, "İstediğimiz oyunu oynayamadık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in ilk karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, mağlubiyet ve kötü oyun nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Taşdemir, "Bizim açımızdan istediğimiz oyunu oynayamadık. Eksiklerimiz var. Ligin ilk maçı, yönetimimizle eksiklerimizi tamamlamak için istişare halindeyiz. Bugün kötü oynadık. İstediklerimizi oyun genelinde yapamadık. Maçta sakatlık yaşayan Mbakata'nın çapraz bağlarında sıkıntı var. Büyük ihtimalle sezonu kapattı, çapraz bağda sıkıntı var" diye konuştu. - GAZİANTEP