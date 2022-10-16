İsmet Taşdemir: "Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık" - Son Dakika
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İsmet Taşdemir: "Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık"

16.10.2022 16:27

- İsmet Taşdemir: "Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık" Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-1 kazandıkları Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık" dedi.

- İsmet Taşdemir: "Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık"

ERZURUM - Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 2-1 kazandıkları Erzurumspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK'yı, deplasmanda 2-1 mağlup eden Bodrumspor A.Ş. Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok zor bir deplasman olduğunu ifade eden Taşdemir, "Son iki haftadır çıkışta olan bir takım vardı karşımızda. Tecrübeli bir takım, zor olacağını da biliyorduk zor oldu ama oyuncularımız biraz kolaya çevirdiler. Aslında ilk yarı ve ikinci yarının belli başlı bölümlerinde oyunu daha farklı koparabilirdik. Daha sonra baskı yedik. Neticesinde oyunu kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir deplasmanda güzel bir 3 puan aldılar" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, İsmet Taşdemir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmet Taşdemir: 'Zor bir deplasmandan güzel bir 3 puan aldık' - Son Dakika

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