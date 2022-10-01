Getafe evinde yenildi, Enes Ünal penaltı kaçırdı - Son Dakika
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Getafe evinde yenildi, Enes Ünal penaltı kaçırdı

01.10.2022 21:04
Getafe evinde yenildi, Enes Ünal penaltı kaçırdı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında Getafe sahasında oynadığı maçta Valladolid'e 3-2 mağlup olurken, milli futbolcu Enes Ünal takımına beraberliği getirecek penaltı atışını değerlendiremedi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında Getafe sahasında oynadığı maçta Valladolid'e 3-2 mağlup olurken, milli futbolcu Enes Ünal takımına beraberliği getirecek penaltı atışını değerlendiremedi.

La Liga'da son iki haftada galibiyet alan Getafe evindeki karşılaşmada ligin alt sıralarındaki Valladolid'e mağlup oldu.

Getafe, Borja Mayoral ve Damian Suarez ile goller bulurken, Valladolid, biri penaltıdan olmak üzere Sergio Leon'un golleriyle rakibine karşılık verdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın 48. dakikasında Oscar Plano ile öne geçen Valldolid bu avantajını maç sonuna kadar korudu.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, karşılaşmanın 73. dakikasında kullandığı penaltıyı kaçırdı. Enes, maçın son dakikalarında rakip kale önünde de önemli bir pozisyonu değerlendirmedi.

Ligde 7 puanda kalan Getafe 14. sırada yer alırken, aynı puandaki Valladolid 15. sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Getafe evinde yenildi, Enes Ünal penaltı kaçırdı - Son Dakika

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