La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı - Son Dakika
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La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı

11.09.2022 21:46
La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Getafe, ilk yarınının son uzatma dakikalarında (Dk. 45+5) Enes Ünal'ın serbest vuruştan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ceza sahasının dışında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok iyi vuran Enes, bu sezonki ikinci golünü atmış oldu. İkinci yarıya da Carles Alena'nın golüyle (Dk. 48) başlayan ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı.

Real Sociedad, 50. dakikada Brais Mendez'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirse de ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi.

La Liga'da ilk galibiyetini alan Getafe, 4 puanla 18. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 7 puanla 11. sırada kaldı.

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Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı Real Madrid ligde 5'te 5 yaptı
Kaynak: AA

Real Sociedad, İspanya, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı - Son Dakika
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