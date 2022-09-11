Getafe, ilk yarınının son uzatma dakikalarında (Dk. 45+5) Enes Ünal 'ın serbest vuruştan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ceza sahasının dışında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok iyi vuran Enes, bu sezonki ikinci golünü atmış oldu. İkinci yarıya da Carles Alena'nın golüyle (Dk. 48) başlayan ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı.

Kaynak: AA

Real Sociedad, İspanya, La Liga, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı - Son Dakika

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