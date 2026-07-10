İspanya, Belçika ile Zorlu Maç İçin Hazır

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, ilk olarak finali değil Belçika maçını düşündüklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Los Angeles Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan de la Fuente, "Belçika çok güçlü bir takım. Oyuncuları İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa ve Almanya'da oynuyor, şampiyonluk kazanmaya, şampiyonluk için mücadele etmeye alışkınlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

İki takım da çeyrek finaldeyse, bunun sebebinin şu anda dünyanın en iyi sekiz takımı arasında yer almaları olduğuna işaret eden de la Fuente, "Bu yüzden, bir kez daha söylüyorum şimdiye kadar oynadığımız en zor maç olacak. Bu tür maçlarda favori diye bir şey yoktur. Favori olmak kazanacağınızı garanti etmez. Bununla ilgilenmiyoruz, Belçika'yı yenmek için en iyi performansımızı sergilememiz gerektiğini biliyoruz. Tabii ki Fransa-Fas maçını da seyrettim ama Belçika'yı yenene kadar, yarı finalde eşleşebileceğimiz Fransa hakkında konuşmanın hiçbir faydası yok. Fransa şu an gündemimizde değil. Şu an sadece Belçika'yı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İlk 11'i oluşturmak, kadroyu seçmek gibi bir antrenörün işinin en zor kısmı." ifadesini kullanan İspanyol teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim gibi yüksek seviyede oyunculara sahip olduğunuzda işiniz biraz daha zorlaşıyor. Ayrıca, rakiplerin yapısına göre, oyuncu seçimleri de değişebiliyor. Bazı oyuncuların, belirli bir rakibe karşı oynamak için, hücum ve savunmada, daha uygun özellikleri vardır. Bu da oyuncunun bir önceki maçtaki iyi ya da kötü performansından bağımsız bir karar vermenize sebep olabilir. Yapmamız gereken, rakibi iyi analiz etmek, etkili bir savunma yapmak ve rakibin zayıf yönlerini bularak dengeli bir 11 oluşturmak. Eğer bir değişiklik yapılıyorsa, bu kimseyi cezalandırmak için değil, sadece bir sonraki maç için o oyuncunun oyun planımıza daha uygun olduğunu düşündüğümüz içindir. Şu an tüm oyuncularım sağlıklı ve 26 oyuncu arasında seçim yapma şansım olması çok iyi hissettiriyor."

Deneyimli teknik adam, kalecileri Unai Simon'un Dünya Kupası'nda en uzun süre gol yemeyen kaleci rekorunun hatırlatılması üzerine ise, "Kaleciler bir takımın oyun planlarında çok önemli bir unsur. Harika bir takım, harika bir kaleciyle kurulur, size rahatlık sağlar ve taktiksel çözüm sunar." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının sürekli geliştiğini ve bu nedenle oyuncularının öz güveninin de arttığını belirten de la Fuente, "Rakibi küçümsemediğiniz sürece, kendinize olan öz güveniniz faydalıdır. Bizdeki, işleri iyi yapmanın ve çok çalışmanın sizi zafere yaklaştırdığı gerçekliğine olan güvendir. Çok sağlam, çok dengeli, çok organize bir takımız ve her şeyden önemlisi, oyunu kontrol edebiliyoruz." diye konuştu.

İspanya Teknik Direktörü de la Fuente, kenardan gelen oyuncuların takıma katkı verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bizi daha iyi yapan, daha az oynayanlardır. Çünkü oynamadığınız bir maçtan sonraki gün, hayatınız buna bağlıymış gibi antrenman yapıyorsunuz. Bundan takımımızda kimse şikayet etmiyor." dedi.

Dünya Kupası'nda penaltıların öneminin de farkında olduklarına vurgu yapan de la Fuente, "Önceki maçlarda penaltılar oldu ve tekrar olabilir. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, kendine güvenen oyuncularımız da var. Elbette bu senaryo için planımız ve tabii ki uzmanlarımız da var." şeklinde konuştu.

İspanyol teknik adam, şampiyonada gol yememeleri hakkında ise, "Bu kadar çok pozisyon bulan, rakip ceza sahasında bu kadar güçlü bir varlığa sahip olan ve aynı zamanda rakiplere savunmamızda açık vermeyen bir takım olmamız, bence çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.