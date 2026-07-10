İspanya Belçika Maçına Hazır

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın oyuncularından Mikel Oyarzabal, Gavi ve Borja Iglesias yarınki maçı geçerek hedefleri olan finale ilerlemek istediklerini söyledi.

Üç futbolcu, İspanya Milli Takımı'nın Los Angeles Galaxy'nin stadında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanya adına Dünya Kupası'nda 4 gol atan Mikel Oyarzabal, yarınki maça hazır olduklarını belirtti.

Oyarzabal, "İspanya'nın gol yükünü omuzlarında hissediyor musun?" sorusunu, "Hayır, sakinim, rahatım. Dünya Kupası'ndaki yolculuğumuzun tadını çıkarıyorum. Bir gün işler istediğim gibi gitmezse takım arkadaşlarımın devreye gireceğini, en az benim kadar hatta daha iyi yapacaklarını biliyorum." şeklinde yanıtladı.

Deneyimli golcü, İspanya'nın kupanın güçlü favorilerinden biri olarak gösterilmesi hakkında ise "Buna çok önem vermiyoruz, kendi işimize odaklanıyoruz. Bunun hakkında çok fazla konuşmamaya veya düşünmemeye, kafamızı boşaltmaya ve sakin kalmaya çalışıyoruz çünkü bu sahada daha iyi performans göstermenizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çok güçlü bir takım temeli oluşturduklarının altını çizen İspanyol oyuncu, "İyi zamanlardan kötü zamanlara kadar, kim oynarsa oynasın, takım her zaman tepki veriyor. ve bence bu çok önemli. Bu açıdan bakıldığında, çok zor bir şeyi başardığımızı düşünüyorum, böyle bir grup ve takım içinde böyle bir birlik oluşturmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Belçika kalecisi Thibaut Courtois ile ilgili soruyu da yanıtlayan golcü oyuncu, "Keşke işimizi kolaylaştıracak bir anahtarımız olsaydı. Ama şunu unutmamak gerek Courtois dünyanın en iyi kalecilerinden biri, yıllardır üst düzey performans sergiliyor. Onun en iyi gününde olmaması ve işlerin bizim lehimize ilerlemesini sağlamak için mücadele edeceğiz. O bizi durdurmaya çalışacak, biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Courtois için henüz özel hazırlanmadım, maçtan 1 gün önce rakip kalecinin videolarını bize gönderen bir ekibimiz var. Onu yakından tanıyorum ama maç içinde farkı oluşturan saniyenin yüzde birinde aldığınız kararlar." ifadelerini kullandı.

Gavi: "Dünya Kupası'nda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

İspanya'nın orta sahadaki önemli isimlerinden Gavi, "Rakip takımdaki oyuncuları çok iyi tanımıyorum. Dünya Kupası maçlarının çoğunu izlemedim ama bence şu anki yıldızları Doku, bence en üst formunda. Harika bir takımları var, yoksa çeyrek finalde olmazlardı. İnsanlar Belçika'nın Portekiz'den daha kolay bir rakip olacağını düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Aynı derecede zor, hatta daha da zor olacak. Umarım her şey istediğimiz gibi gider." dedi.

Takım olarak formda olduklarını aktaran Gavi, şöyle konuştu:

"Bence bu Dünya Kupası'nda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, oyunumuz da daha iyi bir seviyeye çıkıyor. Şu an formdayız ancak bunlar 'ya tamam ya devam' maçları. Bu yüzden en önemli şey hep birlikte, tam bir birlik içinde hareket etmemiz, o zaman maçların da iyi geçeceğinden eminim. Elbette her zaman biraz gerginlik olur ama takımımızı çok özgüvenli görüyorum. Sonuçta, hepimizin birlikte hareket ettiğini ve teknik direktörümüzle net bir anlayış içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla, birbirimizi anlarsak ve plan iyiyse, kesinlikle sonu iyi olacaktır. Bir önceki Dünya Kupası'na göre daha iyi birlikteliğimiz var ve çok daha iyi oynuyoruz. Oyunu kurma, yönlendirme de iyiyiz ve hücuma odaklanıyoruz. Her an gol atabilecek bireysel oyuncularımız var. ve bu bize büyük güç veriyor."

Oyun tarzı hakkında da gelen bir soruyu yanıtlayan genç oyuncu, "Saha içinde sürekli hareket halindeyim, rakipler için bir baş belası olabilirim ama yapım böyle. Takımın bana ihtiyacı olduğunda, oynasam da oynamasam da her zaman elimden gelen katkıyı yapacağım. Sonuçta, bence önemli olan hep birlikte olmamız ve eğer böyle devam edersek finale ulaşırız. Yamal'la da çok iyi bir uyumumuz var. Şu an yüzde 100'ünde değil, yüzde 70'inde bile olsa bence en iyisi ve en tahmin edilemezi. Umarım gol ve goller atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Borja Iglesias: "Belçika maçına çok sıkı çalışıyoruz"

İspanya'nın hücum oyuncularından Borja Iglesias, ilk düşüncelerinin Belçika maçı olduğunu belirterek, "Öncelikle, yarınki maça odaklanmalıyız. Elbette turlar geçildikçe bazı dikkat dağıtıcı düşünceler olabilir ancak hepimiz yarına, kazanmak için Belçika maçına odaklanmış durumdayız. Hücum gücü yüksek bir rakibimiz var, topu kaybettikten sonra da agresif bir görüntü sergiliyorlar. Çok önemli bir takım ki bu çeyrek finale gelebildiler. Belçika maçına çok sıkı çalışıyoruz. Şu an bulunduğum yerden gurur duyuyorum. Kazanmak her zaman önemli duygusal anlar oluşturuyor. Çok uyumluyuz ve takımımız her zaman daha fazlasını istiyor. Harika bir süreç geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Iglesias, İspanya'nın kupada henüz gol yememesi hakkında ise "Teknik direktörümüz şunu söylemişti, hücuma olan arzumuz kadar, savunmaya da büyük önem veriyoruz. Hücumdan başlayarak kalemizi savunmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.