İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe\'yi çıldırttı

Fahri URHAN:

Ancelottiye nazire yapmıştır. Sen beni oynatmıyorsun lüzumsuz zamanda oyuna alıyorsun böyle devam edersen gerçekten bana ihtiyaç duyduğunda ben futbolu unutmuş olacağım sen de avucunu yalayacaksın demek istemiştir. Tepkisini koyacak tabi. Arda köle değil oyuncu ve her yerde oynayabilecek bir oyuncu. Reali istemiyorum dese bir dünya kulüp arkasında koşar. Koy aslanım tepkini koy. Hatta başı buyruk ol terslen sert çık. Ben yetenekliyim kaliteliyim her takımda oynarım de. Çek restini.