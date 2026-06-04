İspanya Dünya Kupası'na İddialı Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Dünya Kupası'na İddialı Geliyor

04.06.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, 2026 Dünya Kupası'na yeni jenerasyonuyla katılıyor, geçmişteki başarısını tekrar hedefliyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya, 16 yıl sonra "yeniden zirve" hesapları yapıyor.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan İspanya, son yıllardaki hayal kırıklıklarını geride bırakıp yeni jenerasyonuyla turnuvaya iddialı geliyor.

Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan İspanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, teknik yapısı ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Aralık 2022'den bu yana takımın başında bulunan Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Elemeleri E Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

Elemelerde oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan İspanya, tek puan kaybını Türkiye ile berabere kalarak yaşadı.

İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Bulgaristan-İspanya: 0-3

Türkiye-İspanya: 0-6

İspanya-Gürcistan: 2-0

İspanya-Bulgaristan: 4-0

Gürcistan-İspanya: 0-4

İspanya-Türkiye: 2-2

TakımOGBMAYP
İspanya651021216
Türkiye6411171213
Gürcistan61057153
Bulgaristan61053193

Öne çıkan oyuncuları

İspanya'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer alıyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal, sürati, bire birde oyundaki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle takımın en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak Yamal'ın, adale sakatlığı nedeniyle takımının Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı açılış maçını kaçırması bekleniyor.

Orta sahada ise Barcelona'dan Pedri, Manchester City'nin yıldızı Rodri, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey oyuncular İspanya'nın en büyük gücünü oluşturuyor.

92 yıl sonra bir ilk

İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez, ülkenin en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosunda yer almadı.

İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna da hiç real Madrid oyuncusu dahil edilmemişti.

Dünya Kupası geçmişi

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.

Dünya Kupası tarihinde 67 maça çıkan İspanya, 31 galibiyet, 17 beraberlik, 19 mağlubiyet elde etti.

Son 13 Dünya Kupası'nın tamamında yer alan İspanya, tarihindeki tek şampiyonluğunu 2010 yılında yaşadı.

Andres Iniesta'nın Hollanda karşısında uzatma dakikalarında attığı golle kupaya uzanan İspanya, o dönemde Avrupa Şampiyonası-Dünya Kupası-Avrupa Şampiyonası üçlemesini gerçekleştirerek futbol tarihinin en dominant milli takımlarından biri oldu.

İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

2022 - Son 16 turu

Kadro

Kaleci: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Savunma: Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Orta saha: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)

Maç takvimi

15 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)

Kaynak: AA

İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya Dünya Kupası'na İddialı Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’in son halini görenler inanamıyor Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
10:06
Murat Ülker’i geride bıraktı Türkiye’nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 11:28:45. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya Dünya Kupası'na İddialı Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.