İspanya, Gürcistan'ı mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İspanya, Gürcistan'ı mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda İspanya, Gürcistan'ı 4-1 yenerek çeyrek finalde Almanya ile eşleşti. İspanya'nın galibiyet gollerini Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams ve Dani Olmo attı.

30.06.2024 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda İspanya, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Son 16 Turu'nda İspanya ile Gürcistan, Köln Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız hakem François Letexier'in yönettiği mücadelenin 18. dakikasında Robin Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle Gürcistan 1-0 öne geçti. 39. dakikada ceza sahası içi sol kanattan Nico Williams'ın pasında ceza yayı içinde Rodri'nin sert şutunda İspanya 1-1'lik eşitliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarıda İspanya galibiyet için baskısını artırdı. 51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yamal'ın ortasında arka direkte Fabian Ruiz, kafayla topu ağlara göndererek İspanya'yı 2-1 öne geçirdi. 75. dakikada çalımlarla sol kanattan ceza sahasına giren Nico Williams'ın golüyle İspanya skoru 3-1'e getirdi. 83. dakikada ceza yayı içinden Dani Olmo'nun şutunda fark 3'e çıktı. Bu gol maçın da skoru oldu. İspanya, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gürcistan, Almanya, İspanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya, Gürcistan'ı mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:17 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:42:49. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya, Gürcistan'ı mağlup ederek çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement