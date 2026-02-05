İspanya Kral Kupası\'nda eşi benzeri görülmemiş penaltı

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile Alavés arasında oynanan ve ev sahibinin 3-2 kazandığı karşılaşma, futbol tarihine geçecek sıra dışı bir penaltı pozisyonuna sahne oldu. Mücadelede yaşanan an, maçın önüne geçerek gecenin en çok konuşulan olayı haline geldi.

CEZA SAHASINDA İNANILMAZ AN

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Sociedad savunmacısı Duje Caleta-Car, ceza sahası içinde Alavesli Toni Martínez'in formasını çekti. Müdahale sırasında Martínez'in forması başına kadar çıkarken, oyuncunun görüşü tamamen kapandı ve topun kontrolünü kaybetti. Hakem Alejandro Quintero ilk anda oyunu sürdürse de, VAR incelemesi sonrası pozisyon penaltı olarak değerlendirildi.

"SON 100 YILIN EN TUHAF PENALTISI" YORUMU

Eski FIFA kokartlı hakem Eduardo Iturralde González, yaşanan pozisyonu "son 100 yılın en tuhaf penaltısı" olarak nitelendirdi. Iturralde, kararın doğruluğuna dikkat çekerken, pozisyonun futbol tarihinde ender görülen anlardan biri olduğunu ifade etti.

REMİRO PENALTIYA GEÇİT VERMEDİ

Dakikalar 67'yi gösterirken, Toni Martínez penaltı vuruşunu kullandı. Real Sociedad kalecisi Alex Remiro, doğru köşeyi tahmin ederek topu kurtardı ve takımının oyunda kalmasını sağladı. Bu kurtarış, maçın kırılma anı olarak değerlendirildi.

"VAR'DA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Karşılaşma sonrası konuşan Alex Remiro, pozisyonu ilk anda fark etmediğini, VAR ekranında izlediğinde yaşananlara kendisinin bile şaşırdığını söyledi. Tecrübeli kaleci, o an gol yemeleri halinde maçın tamamen kopabileceğini vurguladı.

PENALTI STRATEJİSİNİ ANLATTI

Remiro, Toni Martínez'in önceki penaltı tercihlerini bildiğini ve buna göre hareket ettiğini belirterek kurtarışın bilinçli bir karar olduğunu ifade etti. Daha önce Martínez'ten penaltı golü yediğini hatırlatan Remiro, bu kez takımına büyük katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Başarılı kaleci, açıklamalarında İspanya Milli Takımı hedefinden de bahsetti. 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istediğini söyleyen Remiro, Unai Simón, David Raya ve Joan García ile rekabete hazır olduğunu vurguladı.