İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia

03.03.2022 01:47
İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia

İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

İspanya futbol Kral Kupası'nda ilk finalist, yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Valencia oldu.

Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Athletic Bilbao ile 1-1 berabere balan Valencia, evinde yaptığı rövanş maçını 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Valencia'nın golünü 43. dakikada Portekizli futbolcu Gonçalo Guedes attı.

Valencia, sonuncusu 2019 yılında olmak üzere bugüne kadar Kral Kupası'nı 8 kez kazandı.

Kupanın son finalistini 3 Mart akşamı yapılacak Real Betis- Rayo Vallecano maçı belirleyecek. Betis deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak avantaj elde etmişti.

Kral Kupası final maçı 23 Nisan'da Sevilla'nın La Cartuja Stadı'nda düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı İspanya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Athletic Bilbao, Kral Kupası, Valencia, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Valencia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement