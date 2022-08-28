Barcelona'yı Lewandowski uçuruyor! Katalan devi, Real Valldolid'i farka boğdu - Son Dakika
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Barcelona'yı Lewandowski uçuruyor! Katalan devi, Real Valldolid'i farka boğdu

28.08.2022 23:03
Barcelona'yı Lewandowski uçuruyor! Katalan devi, Real Valldolid'i farka boğdu

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Real Valladolid'i 4-0 mağlup etti. Katalan devinin Bayern Münih'ten transferi Robert Lewandowski attığı 2 golle yıldızlaştı. Polonyalı santrfor, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3. maçında 4. golünü kaydetti.

Barcelona ile Real Valladolid, İspanya La Liga'nın 3. haftasında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

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Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 65. dakikalarda Robert Lewandowski, 43. dakikada Pedri ve 90+2. dakikada Sergi Roberto kaydetti. Katalan devinin Sevilla'dan transferi Jules Kounde ilk kez Katalan devinin formasını bu maçta giydi.

Barcelona'yı Lewandowski uçuruyor! Katalan devi, Real Valldolid'i farka boğdu

4. GOLÜNÜ ATTI

Barcelona'nın Bayern Münih'ten transferi Robert Lewandowski karşılaşmada 2 gol atarak iyi giden formunu sürdürdü. Polonyalı santrfor, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

Barcelona'yı Lewandowski uçuruyor! Katalan devi, Real Valldolid'i farka boğdu
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