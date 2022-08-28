Barcelona'yı Lewandowski uçuruyor! Katalan devi, Real Valldolid'i farka boğdu

Barcelona ile Real Valladolid, İspanya La Liga'nın 3. haftasında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

LEWANDOWSKİ, BARCELONA'YI TAŞIYOR

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 65. dakikalarda Robert Lewandowski, 43. dakikada Pedri ve 90+2. dakikada Sergi Roberto kaydetti. Katalan devinin Sevilla'dan transferi Jules Kounde ilk kez Katalan devinin formasını bu maçta giydi.

4. GOLÜNÜ ATTI

Barcelona'nın Bayern Münih'ten transferi Robert Lewandowski karşılaşmada 2 gol atarak iyi giden formunu sürdürdü. Polonyalı santrfor, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.