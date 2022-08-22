10 yıl sonra Valencia'da bir Türk daha

İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia, milli oyuncu Cenk Özkacar'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. İspanya ekibi ile sözleşme detayları konusunda anlaşan Özkacar, Mehmet Topal'ın ardından Valencia forması giyen 2'nci Türk futbolcu olacak.

İspanya LaLiga'da yeni sezona 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başlayan Valencia, transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer döneminde Hugo Duro, Samu Castillejo, Nico Gonzalez ve Samuel Lino'yu kadrosuna katan İspanyol ekibi, son olarak milli oyuncu Cenk Özkacar'ı renklerine bağladı. Olimpik Lyon'da forma giyen Cenk'i 1 yıllığına kiralayan Valencia'nın sezon sonunda satın alma opsiyonu da bulunuyor. Valencia ile sözleşme detayları konusunda anlaşma sağlayan Özkacar, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.