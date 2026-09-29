İspanya, Lamine Yamal'ın iki golüyle Hırvatistan'ı 4-1 yenip grupta 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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İspanya, Lamine Yamal'ın iki golüyle Hırvatistan'ı 4-1 yenip grupta 2'de 2 yaptı

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İspanya, Lamine Yamal\'ın iki golüyle Hırvatistan\'ı 4-1 yenip grupta 2\'de 2 yaptı
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ikinci maçında İspanya, Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Lamine Yamal'ın iki gol attığı karşılaşmada İspanya grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti, Hırvatistan 3 puanda kaldı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında İspanya, konuk ettiği Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.

Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo'nun kafa golüyle skora denge getirdi. İspanya, beraberliğin ardından oyundaki üstünlüğünü yeniden ele aldı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Nico Williams, attığı golle skoru 4-1'e taşıdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 2'de 2 yapan İspanya, puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.

Kaynak: İHA
Lamine YamalHırvatistanSevilla FCİspanyaFutbolSporSon Dakika

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