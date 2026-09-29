İspanya, Lamine Yamal\'ın iki golüyle Hırvatistan\'ı 4-1 yenip grupta 2\'de 2 yaptı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında İspanya, konuk ettiği Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti.

Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İspanya, 2. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 28. dakikada Drena Beljo'nun kafa golüyle skora denge getirdi. İspanya, beraberliğin ardından oyundaki üstünlüğünü yeniden ele aldı. Ev sahibi ekip, 31. dakikada Marc Pubill'in kaydettiği golle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanya, 63. dakikada Lamine Yamal'ın kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetmesiyle farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Nico Williams, attığı golle skoru 4-1'e taşıdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İspanya, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 2'de 2 yapan İspanya, puanını 6'ya yükseltti. Hırvatistan ise 3 puanda kaldı.