İspanya Milli Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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İspanya Milli Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı

İspanya Milli Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı

İspanya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için aday kadrosunu belirledi. Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından seçilen 29 kişilik kadro, 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirilecek. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek.

27.05.2024 13:59
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İspanya Milli Takımı'nın 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luis de la Fuente, turnuva öncesi 29 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024'te İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Robin Le Normand (Real Sociedad), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Nacho (Real Madrid), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Orta saha: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (PSG), Alex Baena (Villarreal), Pedri (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Aleix Garcia (Girona), Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Leipzig), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Ayoze Perez (Real Betis)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya Milli Takımı, EURO 2024 için aday kadrosunu açıkladı - Son Dakika

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