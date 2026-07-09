İspanya'nın Hedefi: Final

LOS 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Temmuz'da Belçika ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncularından Dani Olmo, hedeflerinin final olduğunu ve bunun için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

İspanya Milli Takımı'nın Los Angeles'ta kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Olmo, "Hedefimiz final ama ilk düşüncemiz Belçika maçı. Henüz çeyrek finaldeyiz ve en önemli maç önümüzdeki karşılaşma. Karşımızda harika bir rakip var." dedi.

Yeşil Burun Adaları karşısında aldıkları beraberliğin de kendilerine eksiklerini görme adına fayda sağladığını belirten Olmo, "Gol yemeden yolumuzda ilerliyoruz, bu da çok önemli. Gol yememek çok önemli çünkü her zaman galibiyete 1 gol kadar uzaksınız. Biz bir takımız ve herkes oynamaya hazır, bu çok önemli. Bu nedenle kimin oynadığının önemi yok. Birçok maçta sonuç son dakikalarda belli oluyor ve oyunu sonradan giren oyuncuların çözdüğünü görüyoruz. Saha içinde ve saha dışında bir takım olmak önemli, biz de bunu başarıyoruz. Oynayan veya oynamayan herkes takım için yüzde yüzünü vermeli. Takım halinde savunma ve hücum yapıyoruz. Savunma en uçtaki oyuncumuzdan başlıyor." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini aktaran İspanyol futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Yolumuzda ilerliyoruz ve çok daha büyük başarılar elde edebiliriz. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var, neleri iyileştirebiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Belçika çok iyi ve komple bir takım. Belki de dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahipler. Olağanüstü oyunculara sahip bir ekip, bizi çok zorlu bir karşılaşma bekliyor. En önemli maçımız her zaman önümüzdeki karşılaşma. Bu nedenle tüm odağımız oynayacağımız Belçika maçında. Yenilmezlik serimiz var ama önemli olan bu değil, önümüzdeki maçı kazanmak. Dünya Kupası'nı kazanmaktan önce çeyrek finali geçmeyi düşünüyoruz."

Olmo, Yamal hakkında gelen bir soruyu ise, "Yamal bize büyük güç katıyor, her zamankinden daha özgüvenli, saha içinde iyi anlaşıyoruz, bu şekilde gelişmeye devam ederek bize büyük güç katacaktır." diye yanıtladı.

İspanya-Belçika maçı, 10 Temmuz'da TSİ 22.00'de başlayacak.