İspanya'nın Şampiyonluğu Filistin'de Kutlandı - Son Dakika
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İspanya'nın Şampiyonluğu Filistin'de Kutlandı

20.07.2026 12:43
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İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Filistin'de geniş kutlamalar yapıldı.

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması, Filistin'de resmi ve halk düzeyinde kutlamalara sahne oldu.

İspanya, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, söz konusu başarı nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe ile Başbakan Pedro Sanchez'e gönderdiği kutlama mesajlarında, İspanya Milli Takımı'nın dünya şampiyonluğunu tebrik etti.

Kral Felipe'ye gönderdiği mesajda, elde edilen başarının "büyük bir küresel sportif başarı" olduğunu belirten Abbas, İspanya ve halkına daha fazla başarı diledi.

Filistin yönetimi, İspanya'nın resmi düzeyde Filistin halkına ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteğe dikkati çekiyor.

Filistin kentlerinde kutlamalar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Nablus başta olmak üzere birçok kentte yüzlerce Filistinli, Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlamalar düzenledi.

Kutlamalarda İspanya'nın Filistin'i destekleyen tutumu, Filistin Devleti'ni tanıması ve Gazze'de İsrail'in saldırılarına yönelik eleştirileri sıkça gündeme getirildi.

Filistinli karikatürist Ala el-Lakta, Dünya Kupası'nın üzerinde Lamine Yamal'ın da aralarında bulunduğu dört İspanyol futbolcunun Filistin bayrağını kaldırdığı bir çizim paylaşarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteğe vurgu yaptı.

Lamine Yamal, 11 Mayıs'ta Barcelona'nın İspanya La Liga şampiyonluğunu kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açmasıyla gündeme gelmişti.

Karikatürist Muhammed Sebane de sosyal medya hesabından paylaştığı çizimde, Yamal'ın taşıdığı Filistin bayrağının İspanya bayrağını tutan bir ele dönüştüğü sembolik bir görsele yer verdi.

Filistinlilerden İspanya'ya teşekkür mesajları

Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi, Dünya Kupası finalinin İsrail'de siyasi bir boyut kazandığını belirterek, bazı İsrailli yetkililer ile medya kuruluşlarının, Madrid yönetiminin Gazze'ye yönelik tutumu nedeniyle İspanya'nın yenilmesini arzuladığını hatırlattı.

Kendisinin de bu nedenle finalde İspanya'yı desteklediğini belirten Rimavi, İspanya'nın şampiyonluğunu Filistinliler açısından anlamlı bir gelişme olarak değerlendirdi.

Rimavi, bir İsrailli hahamın da İspanya'nın yenilmesi için dua ettiğine ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştığını aktardı.

Filistinli akademisyen Nidal Amr ise sosyal medya hesabında, "Sevincin ve hüznün aynı anda buluştuğu an... Tebrikler İspanya, tebrikler Filistin." ifadelerini kullandı.

Filistinli iş insanı Beşşar el-Mısri de, "Filistin'den İspanya'ya... Biz, yanımızda duran, bize destek veren ve bayrağımızı gururla taşıyanları destekliyoruz." paylaşımını yaptı.

Gazze'de de İspanya'nın şampiyonluğu sevinçle karşılandı

Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinli de elektrik ve internet kesintileri nedeniyle Dünya Kupası finalini kafe ile sokak ve meydanlarda kurulan ekranlardan takip etti.

İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyon olmasının ardından Filistinliler sokaklarda kutlama yaptı.

AA muhabirine konuşan Gazzeliler, Madrid yönetiminin Filistin'e verdiği destek ve İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Filistin yanlısı tutumu nedeniyle finalde İspanya'yı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İspanya'nın Şampiyonluğu Filistin'de Kutlandı - Son Dakika

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