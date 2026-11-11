İspanya Süper Kupası biletleri satışta, final fiyatı 48 bin 700 TL\'ye kadar çıkıyor

İSTANBUL'DA 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupası'nın biletleri satışa sunuldu. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği organizasyonda bilet fiyatları 6 bin 500 TL'den başlayıp 48 bin 700 TL'ye kadar ulaşıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 3 karşılaşmanın bazı kategorilerinde ise biletler ilk yarım saat içinde tükendi.

İspanya futbolunun önde gelen kulüpleri Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid, 2027 İspanya Süper Kupası (Supercopa de Espana 2027) kapsamında 2-6 Şubat 2027 tarihleri arasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Dev organizasyon, 2 Şubat 2027'de Barcelona - Atletico Madrid arasındaki mücadele ile başlayacak. Kupanın 2'nci maçı ise Real Madrid - Real Sociedad arasında oynanacak. Bu maçlarda kazanan takımlar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta final mücadelesine çıkacak.

BARCELONA - ATLETICO MADRID MAÇININ BİLETLERİ 9 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR

2 Şubat'ta Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasının bilet fiyatları 9 bin 500 TL ile 43 bin 200 TL arasında değişiyor. Mücadelede premium orta tribün biletleri 43 bin 200 TL, orta tribün 39 bin 300 TL, yan tribün alt 29 bin 900 TL, yan tribün üst 22 bin 600 TL, köşe alt tribün 18 bin 900 TL, köşe üst tribün 14 bin 900 TL, kale arkası alt 11 bin 900 TL ve kale arkası üst tribün biletleri 9 bin 500 TL olarak belirlendi.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇINDA EN UCUZ BİLET 6 BİN 500 TL

3 Şubat'ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Real Sociedad - Real Madrid karşılaşmasının biletleri ise başlangıç fiyatı olarak; 6 bin 500 TL'den satışa sunuldu. Premium orta tribün biletlerinin 43 bin 200 TL olduğu mücadelede orta tribün 35 bin 300 TL, yan tribün alt 28 bin 900 TL, yan tribün üst 19 bin 900 TL, köşe alt tribün 15 bin 500 TL, köşe üst tribün 9 bin 900 TL, kale arkası alt 7 bin 900 TL ve kale arkası üst tribün biletleri 6 bin 500 TL olarak açıklandı.

FİNAL BİLETLERİ 48 BİN 700 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

6 Şubat'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak final karşılaşmasının bilet fiyatları ise 13 bin 900 TL ile 48 bin 700 TL arasında değişiyor. Finalde premium orta tribün biletleri 48 bin 700 TL, orta tribün 44 bin 700 TL, yan tribün alt 37 bin 800 TL, yan tribün üst 28 bin 500 TL, köşe alt tribün 23 bin 500 TL, köşe üst tribün 19 bin 500 TL, kale arkası alt 16 bin 500 TL ve kale arkası üst tribün biletleri 13 bin 900 TL olarak belirlendi.

MAÇ PROGRAMI

2 Şubat Salı - 22.00: Barcelona - Atletico Madrid (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

3 Şubat Çarşamba - 22.00: Real Sociedad - Real Madrid (Beşiktaş Park)

6 Şubat Cumartesi - 22.00: Final (Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi)