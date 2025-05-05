Isparta 1. Amatör Futbol Ligi Mürüvvet Başdeğirmen Anısına Sonuçlandı

Bu yıl Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in bir süre önce vefat eden kızı Mürüvvet Başdeğirmen'in anısına düzenlenen ve isminin verildiği Isparta 1. Amatör Futbol Mürüvvet Başdeğirmen Ligi, play-off maçlarıyla sona erdi. Son maçta Sütçüler Spor'u 1-0 yenen DSİ Spor, Isparta 1. Amatör Futbol Mürüvvet Başdeğirmen Ligi şampiyonu oldu.

2024-2025 sezonu Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'ne Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in geçen eylül ayında hayatını kaybeden kızı Mürüvvet Başdeğirmen'in ismi verilmişti. Isparta 1. Amatör Futbol Mürüvvet Başdeğirmen Ligi, Play-Off karşılaşmalarıyla sona erdi. 4 Mayıs Pazar günü oynanan son maçta 6 puanlı Sütçüler Spor ile 4 puanlı DSİ Spor karşı karşıya geldi. Milli Egemenlik Stadyumu'ndaki karşılaşmayı DSİ Spor, 90+4. dakikada Mehmet Usku'nun attığı golle 1-0 kazandı. Bu skorla 7 puana ulaşan DSİ Spor, 2024-2025 sezonu Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin de şampiyonu oldu.

Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit, Uğur Büyükçulcu, Dilek Toros, belediye meclis üyeleri ve Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak da final maçını tribünden takip etti. Belediye başkan yardımcıları maç sonunda büyük sevinç yaşayan DSİ Sporlu futbolcuları tebrik ederek, madalyalarını verdi. Şampiyon takım kupasını ise Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Uğur Büyükçulcu'dan aldı.

Kupa töreninde konuşan Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nurettin Akgül, bu sene ligin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in vefat eden kızı Mürüvvet Başdeğirmen'in anısına gerçekleştirildiğini söyledi. Akgül, şampiyon olan DSİ Spor'u tebrik etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in şehir dışı programı dolayısıyla maça gelemediklerini belirterek, selamlarını iletti. Macit, "Mürüvvet kardeşimizin ismini böyle bir organizasyonda yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her iki takımı tebrik ediyoruz, DSİ Spor'u şampiyonluktan dolayı kutluyoruz. İnşallah sizleri daha güzel yerlerde görürüz" dedi. - ISPARTA