Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

26.03.2022 16:30
Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 18. sırada yer alan Eskişehirspor'la oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 18. sırada yer alan Eskişehirspor'la oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Maçın karnesi

Stat: Atatürk

Hakemler: Metehan Alpat xx, Caner Eroğlu xx, Hakan Akkaynak xx

Isparta 32 Spor: Alp Arda xx, Efşan Geçgin x (dk. 7 Emre Kartal x), Enes Subaşı xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Bahadır Yıldırım xx Ozan İsmail Koç xx, Mustafa Diler xx, Cemal Kızılateş xx (dk. 87 Hakan Can Çimen), Mustafa Acar xx (dk. 72 Atalay Gürel x), Altar Han Hidayetoğlu xx, Sabrican Vural xx

Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Hasan Ulaş Uygur x (dk. 64 Gaman x) Onur Arı xx, Tolga Yakut x, Berkay Tanır x, Utku Kızılkaya x, Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Alp Altınoluk x (dk. 67 Metehan x) Doğukan Ünal x

Sarı kartlar: Sabrican Vural, Atalay Gürel, Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor), Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Arı, Eray Ertorun, Bartu Göçmen (Eskişehir)

Goller: dk. 55-90+5 Altar Han Hidayetoğlu - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0
Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0

YORUMLAR
500
Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar'da kampta Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar'da kampta Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü Ampute Milli Futbol Takımı Kalecisi Bülent Çetin'in acı günü

Eskişehirspor, Isparta, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:37:50. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta 32 Spor: 2 Eskişehirspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement