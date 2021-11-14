Isparta 32 Spor: 3 Teco Karacabey Belediyespor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun düzenlediği 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 12. maçında Teco Karacabey Belediyespor A.Ş. ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

İran'da bir dakika arayla şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı

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