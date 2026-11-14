Isparta 32 Spor deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü 0-4 yendi

Isparta 32 Spor deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü 0-4 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta 32 Spor, Menemen İlçe Stadı'nda oynanan 2'nci Lig Beyaz Grup maçında Menemen Futbol Kulübü'nü 0-4 mağlup etti. Ev sahibi Menemen, bu yenilgiyle 14 puanda kalırken 3 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Futbol Kulübü'nün 3 maçlık yenilmezlik serisi iç sahada Isparta 32 Spor önünde son buldu: 0-4. Saha bakım çalışmaları tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 40'ıncı dakikada Nurettin Çakır, 61 ve 78'inci dakikada Muhammed Dursun ile 64'üncü dakikada Enver Cenk Şahin attı. Sarı-lacivertli ekip evinde farklı yenilgiyle 14 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
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