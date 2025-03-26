Isparta 32 Spor Evinde Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Isparta 32 Spor Evinde Kaybetti

Isparta 32 Spor Evinde Kaybetti

Isparta 32 Spor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor'a 3-1 mağlup oldu.

26.03.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, GMG Kastamonuspor'a evinde 3-1 mağlup oldu.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Gökhan Salduz, Gökhan Karaboğa

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Caner Koca (Zihni Temelci dk. 46), Halil Duman, Berat Satılmış (Hüseyin Afkan dk. 60), Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı (Cem Özdemir dk. 46), İsmail Hakkı Doğan, Vedat Bora (Haşim Çoban dk. 82), Gürkan Başkan, Kubilay Türkyılmaz

GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Şener Kaya, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Çınar Tarhan (Mustafa Kapı dk. 64), Taner Gümüş (dk. 64 Kerem Baykuş), Metincan Cici (Abdülmecid Dönmez dk. 90), Yasin Başaytaç, Ersel Aslıyürek, Barış Gök (Ferhat Turan Hafızoğlu dk. 90)

Goller: Taner Gümüş (dk. 17), Çınar Tarhan (dk. 37 pen.), Ersel Aslıyürek (dk. 60) (GMG Kastamonuspor), Vedat Bora (dk. 68) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Erhan Kartal (GMG Kastamonuspor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

GMG Kastamonuspor, Yerel Haberler, 3-sayfa, Futbol, Çınar, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor Evinde Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:16:06. #7.11#
SON DAKİKA: Isparta 32 Spor Evinde Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement