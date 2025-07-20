Isparta 32 Spor Kampını Tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele verecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Davraz Kamp Merkezi'nde ilk etap kamp programını tamamladı. Şehrin yanı başında bulunan yüksek rakımlı Davras Kamp Merkezi'nde 2025-2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Isparta 32 Spor'da oyuncular, 10 gün süren ilk etap kampında bol bol kondisyon yüklendi. Yeni transferlerin de dahil olduğu kamp sonunda oyuncular iki günlük izinden sonra ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Günde çift antrenmanla hazırlık yapan pembe-yeşilli ekibin teknik direktörü Bülent Akan, ilk etap kampıyla ilgili konuştu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan teknik direktör Akan, ikinci etaba önümüzdeki salı günü başlayacaklarını söyledi. Akan, "Yaklaşık 10 gün önce kampımıza başladık. Ayın 9'u itibariyle. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. 11 gün olarak planlamıştık. Daha çok dayanıklılık, kuvvet, teknik üzerine çalıştık. Şu ana kadar yönetim kurulu olarak bizim istediğimiz oyunculara yakın oyuncular alındı. Sistemimizdeki oyuncuların çoğu alındı. Bundan dolayı da başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Oyuncular ellerinden geldiğince disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. 1. etabımız Davraz kampımızı tamamladık. İnşallah ikinci etaba da Salı günü başlayacağız" dedi. - ISPARTA