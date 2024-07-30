Isparta 32 Spor, Konyaspor'dan Ahmet Karademir'i kiraladı

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Isparta 32 Spor, Konyaspor'dan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Karademir'i 1 yıllığına kiraladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Isparta 32 Spor son olarak, Konyaspor'dan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ahmet Karademir'i 1 yıllığına kiraladı. İmza töreninde yöneticiler Osman Balcı, Hüseyin Yüceer ve Numan Karatepe de hazır bulundu. Genç oyuncunun transferi Isparta 32 Spor'un sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ISPARTA