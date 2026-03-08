Isparta 32 Spor, Mardin'i 1-0 Yendi - Son Dakika
Isparta 32 Spor, Mardin'i 1-0 Yendi

Isparta 32 Spor, Mardin\'i 1-0 Yendi
08.03.2026 15:54
Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki maçta Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Murat Kasap, Sezgin Şahbaz, Giray Kara

Isbaş Isparta32spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı, Ertuğrul Kurtuluş, Kamil İçer, Rıdvan Dönmez, Alperen Pak, Abdülkerim Canlı, Kerem Baykuş (Sergen Yatağan dk. 88), Caner Bağ (Ziya Alkurt dk. 46), Hasan Kaya (Yasin Eratilla dk. 83), Uğur Can (Orkun Kocakahya dk. 90+4)

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Abdullah Aydın(Şahverdi Çetin dk. 73), Barış Sağır, Ahmet Ülük, Nafican Yardımcı (Vural Altan dk. 73), Miraç Acer, Mustafa Şengül, Yalçın Kılınç, Mertan Caner Öztürk, Özgür Sert (Ali Doğan dk. 46), Melih İnan (Şener Kaya dk. 83)

Gol: 90+2 Uğur Can (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Kerem Baykuş, Ziya Alkurt, Uğur Can (Isparta 32 Spor), Mertan Öztürk, Özgür Sert, Ahmet Ülük, Miraç Acer (Mardin 1969 Spor) - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Isparta, Mardin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, Mardin'i 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Isparta 32 Spor, Mardin'i 1-0 Yendi - Son Dakika
