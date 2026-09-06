Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig açılışında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig açılışında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu

Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig açılışında Adana Demirspor\'a 2-1 mağlup oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Ev sahibinin tek golünü Enver Cenk Şahin atarken, konuk ekibin gollerini Kürşat Türkeş Küçük ve Kayra Saygan kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Onur Can Dolğun, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Menteşe

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Oğulcan Başol, Yiğithan Güveli, Mustafa Acar, Bedirhan Altunbaş (Bahadır Yıldırım dk. 63), Kaan Yüksel, Enver Cenk Şahin (Devrim Taşkaya dk. 77), Hasip Korkmazyürek (Mustafa Özbay dk. 63), İlke Tankul, Eray Akar (Fatih Aktay dk. 63), Keni Var Uzun (Metehan Tiryaki dk. 77)

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Mert Menemencioğlu, Yücel Gürol, Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Gökdeniz Tunç, Sefa Gülay (Seyfi Efe Irga dk. 77), Toprak Bayar, Ahmet Bolat (Mustafa Bozkurt dk. 88), Muhammed Enes Gül (Kayra Saygan dk. 59), Kürşat Türkeş Küçük

Goller: Enver Cenk Şahin (dk. 38) (Isparta 32 Spor), Kürşat Türkeş Küçük (dk. 36), Kayra Saygan (dk. 68) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Eray Akar, Kaan Yüksel, Metehan Tiryaki (Isparta 32 Spor), Yücel Gürol, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Enver Cenk Şahin, Isparta, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig açılışında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 22:51:15. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta 32 Spor, TFF 2. Lig açılışında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement