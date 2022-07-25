Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı - Son Dakika
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Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı

25.07.2022 16:24
Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı

ISPARTA 32 Spor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi.

ISPARTA 32 Spor, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'i getirdi. Yusuf Şimşek, "Yeni yönetimle beraber Isparta 32 Spor'un başarısı için çaba sarf edeceğiz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Isparta 32 Spor'da yeni yönetim oluşmasının hemen ardından teknik direktör ile anlaşma masasına oturuldu. Uzun yıllar santrfor olarak Süper Lig'de top koşturan ve jübilesinin ardından teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak antrenörlük de yapan Yusuf Şimşek ile anlaşma sağlandı. İmza töreni için Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, yönetim kurulu üyeleri ve teknik adamın yardımcıları, kulüp binasında bir araya geldi. Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, Isparta 32 Spor olarak iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini, bu nedenle Yusuf Şimşek ile anlaşma sağlayarak takımı emin ellere teslim ettiklerini kaydederek hayırlı olmasını temenni etti.

'İŞİMİZ ZOR AMA ÇALIŞACAĞIZ'Isparta 32 Spor'un yeni teknik patronu Yusuf Şimşek, Isparta 32 Spor'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben Isparta'ya yabancı değilim. Eşim Yalvaçlı ve sık sık Isparta'ya gelen biri olarak burada görev yapmaktan mutluyum. İşimizin hayli zor olduğunu biliyorum ama biz çok çalışarak bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Yeni yönetimle beraber Isparta 32 Spor'un başarısı için çaba sarf edeceğiz. Transfer sezonu başlayalı epey süre geçti. Biz de hemen çalışmalara başlayıp gerek üst liglerden gerek alt liglerden birçok futbolcu arkadaşımızla transfer görüşmelerine başlayıp iyi bir kadro oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.Karşılıklı imzaların atılmasının ardından maçların oynanacağı Atatürk Stadı'nda toplanan bir grup taraftarı da selamlayan teknik direktör Yusuf Şimşek tezahüratlarla karşılandı. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile gazetecilere poz veren Şimşek, daha sonra yardımcıları ile kulübün sosyal tesislerinde incelemelerde bulundu.

2022- 23 futbol sezonunda Yusuf Şimşek'e İbrahim Kubilay Türkay, Yaşar Işık, Engin Çatır ve kaleci antrenörü Seyit Dinçdemir eşlik edecek.

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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Denizli, Yusuf Şimşek, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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