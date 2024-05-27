Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika
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Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Isparta\'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Isparta - Burdur karayolu Grand Palace Düğün Salonu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.P yönetimindeki 32 T 0157 plakalı taksi, bir otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ile ağaca çarptı. Yaralının olmadığı kazada, takside hasar meydana geldi. Kaza anı, taksinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntülerde taksi sürücüsünün kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarptığı, diğer sürücünün ise kaçtığı anlar yer aldı.

27.05.2024 21:11
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Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.P yönetimindeki 32 T 0157 plakalı taksi, Isparta - Burdur karayolu Grand Palace Düğün Salonu Kavşağı'nda bir otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ile ağaca çarptı.

Yaralının olmadığı öğrenilen kazada, takside hasar oluştu.

Bu arada kaza anı, taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, taksi sürücüsünün kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpmamak için refüjdeki levha ve ağaca çarptığı, diğer sürücünün ise kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Isparta'da bir taksinin kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi - Son Dakika

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