Isparta\'da düzenlenen judo grup müsabakalarında Aydınlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

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Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında başarılı performans sergileyen Aydınlı sporcular Ayşe Eda Yatkın ve Güzel Nur Timocin, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 11 ilden 194 sporcunun mücadele ettiği grup müsabakalarında Aydın'ı temsil eden Ayşe Eda Yatkın ve Güzel Nur Timocin, başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne olurken Aydınlı genç sporcular kendi kategorilerinde üçüncü oldu. Başarılı performanslarının ardından madalyalarına kavuşan gençler, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN