Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında Aydınlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında Aydınlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

Isparta\'da düzenlenen judo grup müsabakalarında Aydınlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı

Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları Isparta'da gerçekleştirildi. Aydın'ı temsil eden Ayşe Eda Yatkın ve Güzel Nur Timocin, başarılı performanslarıyla dikkat çekti ve kendi kategorilerinde üçüncü oldu. Bu başarılarıyla Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

10.02.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında başarılı performans sergileyen Aydınlı sporcular Ayşe Eda Yatkın ve Güzel Nur Timocin, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Okul Sporları Judo Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 11 ilden 194 sporcunun mücadele ettiği grup müsabakalarında Aydın'ı temsil eden Ayşe Eda Yatkın ve Güzel Nur Timocin, başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne olurken Aydınlı genç sporcular kendi kategorilerinde üçüncü oldu. Başarılı performanslarının ardından madalyalarına kavuşan gençler, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Isparta, Türkiye, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında Aydınlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:38:10. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da düzenlenen judo grup müsabakalarında Aydınlı sporcular Türkiye finaline katılmaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement