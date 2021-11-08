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Isparta'da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu - Son Dakika

Isparta'da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu

08.11.2021 13:36
Isparta'da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu

2 yenen İtfaiye Müdürlüğü A Takımı şampiyon oldu.

2 yenen İtfaiye Müdürlüğü A Takımı şampiyon oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü 3-0 yenen Veteriner İşleri Müdürlüğü ise Turnuvanın 3.'sü oldu. Dereceye girenlere şampiyonluk kupası ve madalyaları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından takdim edildi.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20 Ekim'de başlayan, 4 Kasım'da oynanan final müsabakasıyla tamamlanan Voleybol Turnuvasında her maç şampiyonluk havasında geçti. Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen turnuva 3'er takımın yer aldığı 4 gurupta oynandı.

Karşılaşmalar sonrasında şampiyonluğa İtfaiye Müdürlüğü B Takımını 3-2 yenen İtfaiye Müdürlüğü A Takımı ulaştı. Final karşılaşmalarını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de takip ederken, dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

Daha öncede müdürlükler arası futbol turnuvası düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 4 gurupta, 12 takımın mücadele ettiği voleybol turnuvasının da tamamlandığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, 15 gün süren Müdürlükler arası Voleybol Turnuvasında İtfaiye Müdürlüğünden iki takımın müsabakalara çıktığını ve bu iki takımın finalde karşılaştıklarını belirtti. Turnuvanın dostluk içerisinde geçtiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Arkadaşlarımızı kutluyorum. Birlik, beraberlik içerisinde dostluk çerçevesinde çok güzel müsabakalar ortaya kondu. Bu tür etkinlikler bizim arkadaşlarımızı çok daha güzel bir şekilde birbirine bağlıyor. Müsabakalarda arkadaşlarımız dostluklarını artırıyorlar. Futboldan sonra voleybol turnuvamız tamamladı. Basketbol müsabakalarımız başlıyor. Bu turnuvalarımızla amacımız arkadaşlarımız arasında birlik beraberliği sağlamak, sağlıklı bir hayat sürdürülmesidir. Yeni yılda, yeni müsabakalarda daha güzel sonuçlar elde etmek, güzel maçlar ortaya koyulması dileğiyle arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Arkadaşlarıma müsabakalarda ortaya koydukları performanstan ve centilmenliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Karşılaşmaları belediye personelleri de eşleriyle birlikte takip etti. Takımlarını destekledi. - ISPARTA

Isparta'da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu
Isparta'da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu

voleybol, A Takımı, Isparta, İtfaiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da filenin şampiyonu itfaiye müdürlüğü oldu - Son Dakika Spor


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