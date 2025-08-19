Isparta\'da Minikler Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Isparta Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası sona erdi. Final maçında Zirve Spor'u 1-0 yenen Gençordu Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amaçlarının çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmak olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Isparta Belediyesi ve Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde U11 kategorisinde düzenlenen 2025 Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası 24 takım ve 384 minik futbolcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın tüm karşılaşmaları Isparta Belediyesi Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde oynandı. 4 grupta 6'şar takımın yer aldığı turnuvada grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale çıktı. Çapraz eşleşmeler sonucunda çeyrek final ve yarı final müsabakalarının ardından finalin adı belirlendi.

Turnuvanın üçüncülük maçında Eğirdir Belediye Spor, Gönen Spor'la karşılaştı. Maç Eğirdir Belediyespor'un 6-1'lik galibiyetiyle sona ererken, final maçında Gençordu Spor, Zirve Spor'u 1-0 mağlup ederek 2025 Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Gençordu Sporlu minik futbolcular maçın son düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, final karşılaşmasını tribünden aileler ve taraftarlarla birlikte takip etti. Turnuva boyunca maçlara ilgi yoğun olurken, final ve üçüncülük maçında da tribünlerde büyük coşku vardı.

Final maçının ardından kupa ve ödül töreni gerçekleştirildi. Kupa töreninde konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, turnuvanın düzenlenmesindeki amacın çocukları geleceğe hazırlamak ve spora olan ilgi ve alakalarını arttırmak olduğunu dile getirdi. Çocukların teknoloji bağımlılığından, bilgisayar ve teknolojik cihazlardan uzaklaşmasını istediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, bu amaçlarla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Şükrü Başdeğirmen: "Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nın bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "4 yıldır bu turnuvayı düzenliyoruz ve bu etkinliklerle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bir ay önce belediyemizin birimlerinin turnuvası vardı, orada da çok güzel kaynaşma oldu, onu da tamamladık. 1 Eylül'den itibaren Isparta'mızdaki tüm kamu kurumlarıyla beraber burada kurumlar arası futbol turnuvası yapacağız. Şu ana kadar 26 kurum turnuvaya müracaat etti. O turnuvaya da sizleri bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'na 384 minik futbolcunun katıldığını belirterek, "24 takım bu turnuvada yer aldı. Bugün şampiyon belli oldu. 384 çocuğumuza en güzel şekilde eşofman takımları hazırlayıp kendilerine takdim ettik. Birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ve diğer tüm takımlara 5'er bin lira para ödülü veriyoruz" derken tribünlerden 'Isparta seninle gurur duyuyor' tezahüratları yapıldı.

Isparta Belediyesi tarafından şampiyon takıma 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira diğer tüm takımlara da 5'er bin lira para ödülü verildi. Ayrıca turnuvada yer alan tüm futbolculara eşofman takımı hediye edildi.

Şampiyon Gençordu Spor, kupa, ödül ve madalyalarını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'den aldı. Başdeğirmen çifti şampiyon takımı tebrik ederek, kupasını takdim etti. Dereceye giren diğer takımlara kupa, ödül ve madalyaları verilirken, turnuvada yer alan tüm takımlara para ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın şampiyonu Gençordu Spor Kulübü'nün Başkanı Erdal Ateş, Geleceğin Şehri Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası'nın Isparta'nın en değerli turnuvası olduğunu söyledi. Ateş, "Şükrü başkanımızın desteği bizi cesaretlendiriyor. Çocuklarımıza şenlik seviyesinde turnuva yapmak bize kısmet oluyor. Umarım bunu daha da geliştiririz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gençordu Spor Kulübü Antrenörü Cabir Bozkurt da turnuvanın kendileri için bir sahne, çocuklar için de büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Bozkurt, "Turnuvaya en iyi şekilde hazırlandık ve şampiyon olduk. Şükrü başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle kıymetli turnuvada yer almaktan mutluluk duyduk" dedi. - ISPARTA