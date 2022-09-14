Isparta haberleri... Isparta 32 Spor: 1-1 - Son Dakika
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Isparta haberleri... Isparta 32 Spor: 1-1

14.09.2022 21:33
Isparta haberleri... Isparta 32 Spor: 1-1

Isparta yerel spor haberine göre STAT: TarsusHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Kuru, Haydar AvcıTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Eyüpcan, Artun (Dk.61 Yılmaz), Oğuzhan xx (Dk.73 Fatih), Alperen, Uğur (Dk.46 Abdussamet), Gökhan, Azad, Taha, Volkan, SefaISPARTA 32 SPOR : Furkan, Ömer, Soner, Cem (Dk.46 Samet), Abdullah (Dk.

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Kuru, Haydar AvcıTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Eyüpcan, Artun (Dk.61 Yılmaz), Oğuzhan xx (Dk.73 Fatih), Alperen, Uğur (Dk.46 Abdussamet), Gökhan, Azad, Taha, Volkan, SefaISPARTA 32 SPOR : Furkan, Ömer, Soner, Cem (Dk.46 Samet), Abdullah (Dk.79 Erdem), Fatih, Muhammet Aran, Burhan (Dk.79 Muhammmet Enes), İsmet, Osman (Dk.46 Cemal), Bahattin (Dk.57 Hüseyin)SARI KART: Cem, Furkan, Cemal,Abdullah (Isparta 32 Spor)GOLLER : Dk.4 Muhammet (Isparta 32 Spor) - Dk.37 Taha (Tarsus İdman Yurdu)

TFF  2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, konuk ettiği Isparta 32 Spor'la ile 1-1 berabere kaldı.


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Kaynak: DHA

Necati Selçuk, Mehmet Kuru, Isparta, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Isparta haberleri... Isparta 32 Spor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta haberleri... Isparta 32 Spor: 1-1 - Son Dakika
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