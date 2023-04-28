Isparta Tekespor kalecisi seri penaltı atışlarında tepkisiz durması gündem oldu - Son Dakika
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Isparta Tekespor kalecisi seri penaltı atışlarında tepkisiz durması gündem oldu

28.04.2023 13:52

Isparta Tekespor kalecisi takımının Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında penaltı atışları sırasında tepkisiz kalması beraberinde tepkilere neden oldu. Takımının Keçiborlu Belediyespor ile karşılaştığı mücadelede normal süresi golsüz bitince seri penaltı atışlarına gidilen maçta rakip futbolcuların şutlarında reaksiyon vermeden yerinde sabit kalması taraftarlarca tepkilere sebep oldu.

Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig Play-Out maçında karşı karşıya geldi. Seri penaltı atışlarına giden mücadeleye Isparta Tekespor kalecisi damga vurdu.

KALECİ TEPKİ ÇEKTİ

Normal süresi golsüz biten karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Isparta Tekespor kalecisinin penaltı atışlarında reaksiyonsuz kalması ise sosyal medyada gündem oldu.

HİÇBİR KÖŞEYE ATLAMADI

Penaltı vuruşları karşısında hiçbir şekilde bir köşeye atlamayan kaleciye tepki yağdı. Futbolseverler kalecinin neden böyle bir tutum sergilediğini anlamakta zorlandı.

YORUMLAR (2)
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SON DAKİKA: Isparta Tekespor kalecisi seri penaltı atışlarında tepkisiz durması gündem oldu - Son Dakika
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