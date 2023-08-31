İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi - Son Dakika

İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:15

Dünya Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Mostafa Rajaei, İsrailli rakibinin elini sıktığı gerekçesiyle İran Halter Federasyonu tarafından spor müsabakalarından ömür boyu men edildi. Federasyon Rajaei'nin kırmızı çizgileri ihlal ettiğini açıkladı. İran, İsrail'i tanımadığı için sporcularının İsrailliler ile doğrudan rekabet etmesini yasaklamıştı.

Polonya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda İsrailli rakibi Maksim Svirsky'nin elini sıkan İranlı halterci Mostafa Rajaei'nin kariyeri sona erdi. BBC'de yer alan habere göre, Rajei'ye ömür boyu spor müsabakalarından men cezası veren İran Halter Federasyonu, haltercinin hareketinin İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerine ters düştüğünü ve kırmızı çizginin ihlal ettiğini belirtti.

İSRAİLLİLERLE RAKİP OLMALARI YASAK

İsrail'i tanımayan İran, sporcularının turnuvalarda İsraillilerle doğrudan rakip olmasını yasakladı. Bu nedenle İranlı sporcular, İsraillilerle eşleştiklerinde ya turnuvadan diskalifiye ediliyor ya da sağlık sorunları nedeniyle maçlara çıkmıyorlar.

BAŞKAN DA KOVULDU

İran Halter Federasyonu aynı zamanda Dünya Halter Şampiyonası'nda İran'ı temsil eden takımın başkanı Hamid Salehinia'yı da kovdu.

İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterciye ömür boyu men cezası

İsrail, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli rakibiyle tokalaşan İranlı halterci ömür boyu müsabakalardan men edildi - Son Dakika
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